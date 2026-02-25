OFICIAL: Los equipos en Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026

Han quedado definidos los 16 equipos clasificados a los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Este miércoles 25 de febrero del 2026, se definieron los últimos cuatro lugares que faltaban para poder conocer a todos los equipos clasificados.

Los equipos que clasificaron de forma directa al quedar en los primeros ocho lugares de la tabla de posiciones son:

Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting CP Manchester City

Los equipos que clasificaron a Octavos de Final de la Champions League por los Playoffs

Los primeros cuatro equipos que lograron asegurar su boleto a los Octavos de Final del 2026 luego de disputar los Playoffs fueron: Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bodø/Glimt y Newcastle United.

Una de las sorpresas más llamativas fue la eliminación del Inter que pintaba como uno de los candidatos para poder pelear por el título.

Paris secure their place in the round of 16 🔒#UCL pic.twitter.com/xUEj0PPPu1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026

Los últimos cuatro equipos que lograron avanzar fueron: Atalanta, PSG, Real Madrid y Galatasaray.

🙌 E Q U I P O 🙌 pic.twitter.com/bHD3wbtmec — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2026

Los dos equipos que fueron eliminados y sorprendieron a una cantidad de aficionados destacada fue la eliminación de Borussia Dortmund y Juventus.

Fecha del sorteo de Octavos de Final de la Champions League

El sorteo de Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025/26 se realiza este viernes 27 de febrero de 2026 a las 5 am tiempo del centro de México. Los partidos de Octavos se disputan a ida y vuelta, por lo que están programados para marzo de 2026 siendo los juegos de ida del 10 y 11 marzo y la vuelta 17 a 18 marzo.