¿Era penal? Esto dice el REGLAMENTO tras la polémica en la Final de Ida del Clausura 2026, Cruz Azul vs Pumas

La Final de Ida del Torneo Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas ya ha generado polémica. Durante el primer tiempo del partido disputado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, se señaló un penalti al minuto 25, mismo que fue revisado por el VAR y que posteriormente fue sancionado con un fuera de lugar previo.

De acuerdo al Reglamento de Competencia, la jugada fue anulada y señalada como posición adelantada debido a que a pesar de que el balón llega proveniente de un rebote de un jugador de Pumas, el toque es involuntario tras un intento de pase de otro futbolista de Cruz Azul, es decir, un rebote accidental en el que el elemento del cuadro del Pedregal no tuvo control del balón.

"Únicamente se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en que el balón toca o es jugado por un compañero de equipo si llega a participar en el juego de forma activa de una de las siguientes maneras:

Interfiriendo en el juego, al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero.

Interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras: Se tendrá en cuenta el primer punto de contacto en el momento de «jugar» o «tocar» el balón.

Impidiendo que juegue o pueda jugar el balón, al obstruir claramente el campo visual del adversario; disputándole el balón; intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario; realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de jugar el balón; sacando ventaja de dicha posición al jugar el balón o interferir en el juego de un adversario cuando el balón: haya sido desviado o haya rebotado en un poste, en el travesaño, en un miembro del equipo arbitral o en un adversario; haya sido «salvado» por un adversario...", señala el Reglamento de la FMF.

"Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una «salvada» por parte de un adversario...", se agrega.