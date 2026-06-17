¿Era ROJA? La fuerte entrada de Messi en el Argentina vs Argelia del Mundial 2026

Polémica en el partido entre la Selección de la Argentina y su similar de Argelia en la que está envuelto Lionel Messi. El 10 de la Albiceleste saltó como capitán de su escuadra ante los Zorros del Desierto y rápidamente tomó la batuta del compromiso. El goleador del Inter Miami abrió el marcador al minuto 17 con un gran disparo desde fuera del área, sin embargo, minutos después le perdonaron la tarjeta roja por un duro planchazo sobre Aissa Mandi.

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El defensor central de Argelia tenía el esférico en posesión y fue Messi quien llegó para apretarlo. En su afán por recuperar la posesión del balón, el volante argentino le clavó un planchazo al número 2 de Argelia y éste se quedó en el piso con un grave grito de dolor. El silbante polaco Szymon Marcianiak solo señaló la infracción y el VAR no hizo su aparición. Toda la banca de Argelia se levantó enojada, sin embargo, el colegiado mantuvo su postura y no le mostró ninguna tarjeta al 10 de la Albiceleste.

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