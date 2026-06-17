VIDEO: Así fue el primer gol de Lionel Messi en el Mundial 2026
Durante el primer tiempo del juego entre Argentina y Argelia, Lionel Messi se hizo presente al 17' en el marcador de la cancha del Estadio Kansas City
Ha llegado el primer gol de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante el primer tiempo en la cancha del Estadio Kansas City, Argentina puso el 1-0 ante Argelia por conducto de su '10'.
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Fue al minuto 17, que Lionel Messi hizo el primer tanto de La Albiceleste en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con un disparo de larga distancia, el astro argentino inauguró la pizarra.
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