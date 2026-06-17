VIDEO: Así fue el primer gol de Lionel Messi en el Mundial 2026

Ha llegado el primer gol de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante el primer tiempo en la cancha del Estadio Kansas City, Argentina puso el 1-0 ante Argelia por conducto de su '10'.

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Fue al minuto 17, que Lionel Messi hizo el primer tanto de La Albiceleste en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con un disparo de larga distancia, el astro argentino inauguró la pizarra.