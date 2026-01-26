La leyenda del Barcelona que convenció a Miguel Borja de llegar a los Emiratos Árabes Unidos

El Al Wasl, equipo de Emiratos Árabes Unidos firmó al delantero colombiano Miguel Borja, que estuvo cerca de cerrar su fichaje con la Máquina de Cruz Azul; sin embargo, el conjunto de Dubái con su directiva a cargo del ex jugador del Barcelona convenció a Borja de llegar al Medio Oriente y dejar al equipo celeste con ganas.

El exfutbolista francés Eric Abidal ha iniciado un nuevo capítulo en su carrera como directivo deportivo al unirse al Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. Abidal, que jugó para clubes como el Olympique de Lyon, el FC Barcelona y el Olympiacos, y fue internacional con Francia en 67 ocasiones, ha sido nombrado director deportivo del Al Wasl con el objetivo de mejorar la estructura de gestión deportiva del club.

La carrera de Eric, como director deportivo

Abidal, de 45 años, tiene una amplia experiencia en el fútbol de alto nivel, tanto como jugador como en roles directivos. En 2018, se unió al FC Barcelona como secretario técnico y director deportivo, cargo que ocupó hasta agosto de 2020. Durante su etapa en el Barcelona, Abidal trabajó en estrecha colaboración con los entrenadores Ernesto Valverde y Quique Setién, aunque su paso por el club catalán estuvo marcado por algunas decisiones controvertidas.

En su nuevo cargo, Abidal será responsable de la planificación estratégica, la gestión deportiva, el desarrollo de jóvenes talentos y la supervisión de la academia del club. También coordinará con el consejo de administración para atraer talentos y representar al club en conferencias y reuniones deportivas locales e internacionales.

Abidal, el gran refuerzo del Al Wasl

