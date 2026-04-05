Érick Sánchez sale lesionado en el partido de Santos vs América y se encienden las alarmas en el nido

El mediocampista Érick Chiquito Sánchez se lesionó a los 12 minutos del partido entre Santos y América de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, encendiendo las alertas del cuadro americanista que cuentan con este jugador como pieza clave.

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Érick Chiquito Sánchez tuvo un ligero choque y tras la jugada se quedó tendido en el césped, por lo que al instante surgió la preocupación en la banca, que luego de perder a Dávila y Luis Ángel Malagón no pueden perder a otro jugador, pues sería un durísimo golpe.

Erik Sánchez tendría algo delicado en la rodilla izquierda

Chiquito Sánchez, apenas y sucedió la lesión, indicó a sus compañeros que sentía un dolor y acusaba que en la rodilla izquierda era ese malestar por lo que al ingreso de los médicos se decidió darle salida y el ingreso de Vinicus Lima, jugador brasileño que llegó esta temporada como refuerzo.

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A este momento no se conoce más sobre la lesión de Sánchez, pero sin duda que hay preocupación en el América y también en la Selección Mexicana pues de ser algo delicado se sumaría al hospital de las Águilas y del propio equipo nacional de Javier Aguirre que si bien tiene a Sánchez como una opción B, es un jugador de este ciclo y con serias chances de ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.