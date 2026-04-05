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Érick Sánchez sale lesionado en el partido de Santos vs América y se encienden las alarmas en el nido

Érick Sánchez salió lesionado en el primer tiempo del encuentro de Santos ante América; el seleccionado enciende las alertas en el nido y en la Selección.

Erick Sánchez Chiquito Sánchez lesionado América
Nelson Cedillo (L) of Santos fights for the ball with Erick Sanchez (R) of America during the 13th round match between Santos and America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at TSM Corona Stadium, on April 04, 2026 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Jesus Cisneros/Jesus Cisneros

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El mediocampista Érick Chiquito Sánchez se lesionó a los 12 minutos del partido entre Santos y América de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, encendiendo las alertas del cuadro americanista que cuentan con este jugador como pieza clave.

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Érick Chiquito Sánchez tuvo un ligero choque y tras la jugada se quedó tendido en el césped, por lo que al instante surgió la preocupación en la banca, que luego de perder a Dávila y Luis Ángel Malagón no pueden perder a otro jugador, pues sería un durísimo golpe.

Erik Sánchez tendría algo delicado en la rodilla izquierda

Chiquito Sánchez, apenas y sucedió la lesión, indicó a sus compañeros que sentía un dolor y acusaba que en la rodilla izquierda era ese malestar por lo que al ingreso de los médicos se decidió darle salida y el ingreso de Vinicus Lima, jugador brasileño que llegó esta temporada como refuerzo.

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A este momento no se conoce más sobre la lesión de Sánchez, pero sin duda que hay preocupación en el América y también en la Selección Mexicana pues de ser algo delicado se sumaría al hospital de las Águilas y del propio equipo nacional de Javier Aguirre que si bien tiene a Sánchez como una opción B, es un jugador de este ciclo y con serias chances de ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Erick Sánchez Chiquito Sánchez lesionado América
America team group during the 13th round match between Santos and America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at TSM Corona Stadium, on April 04, 2026 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Jesus Cisneros/Jesus Cisneros

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