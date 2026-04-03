Chivas iría de regreso al Estadio Jalisco

Chivas podrían tener un retorno a la que fue su casa, el Estadio Jalisco. Esta eventual mudanza se debe a que deben entregar el Estadio Guadalajara por motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y ante esa necesidad el complejo deportivo más cercano y facultado es la casa del Atlas.

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Esto solo sucederá si es que Chivas logra superar ciertos desafíos. Primero tiene que ir a Liguilla y luego en Cuartos de Final debe de avanzar a las Semifinales y desde esa etapa hacia lo que sigan con vida en Liguilla harían esa mudanza al Jalisco.

Chivas tiene pie y medio en Liguilla y los partidos de Cuartos de Final arrancan el 2 y 3 de mayo en los partidos de ida y los juegos de vuelta se disputarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo, fechas en las que aún contarán con su fenomenal estadio.

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El Estadio Akron, denominado Estadio Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA, debe ser entregado a FIFA el 13 de mayo, fecha que recientemente se ha anunciado.

Si las Chivas son eliminados en Cuartos de Final no habría mudanza, pero si siguen su marcha desde la ida de las Semifinales su casa ya no estará disponible porque esos choques son el 13 y 14 de mayo, en tanto que los de vuelta son el 16 y 17 de mayo.

Citando de nueva cuenta que el recinto deportivo lo tendrá FIFA el 13 de mayo, Chivas encararía esa fase ya en el Jalisco.

