León derrota en casa al Atlas que jugó gran parte del partido con un elemento menos: resultado, mejores momentos y goles | Presentado por NISSAN
León venció a Atlas que quiso resistir, pero ante la desventaja de los rojinegros el camino se le abrió a los esmeraldas que suman tres valiosos puntos en la recta final del partido.
León y Atlas se enfrentarán en partido de la Jornada 13 de la Liga MX, en donde los objetivos son diferentes para estas escuadras cuando el torneo llega a la recta final de cara a la Liguilla.
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El Estadio León será el escenario en el que los locales anhelan alcanzar una victoria ante los rojinegros que han escrito un buen torneo colocándose en el sexto sitio y de momento en la etapa final del certamen y pensando en el campeonato.
Lo que tienes que saber del León vs Atlas de la Jornada 13 de la Liga MX
- Partido: León vs Atlas
- Hora: 7:00 PM
- Estadio: León
- Transmisión: Diferentes plataformas
Así llegan León y Atlas para su partido de Jornada 13
León y Atlas se enfrentarán en la fecha 13, y La Fiera arriba en el escalón 14 con 13 puntos. Los esmeraldas tienen cuatro victorias, un empate y siete descalabros. Una seguidilla de victorias y una serie de resultados meterían a los panzas verdes.
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Atlas con cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas suman 18 unidades y su puesto en Liguilla dependen de ellos. La Academia con una victoria esta tarde dan un paso firme rumbo a las aspiraciones.