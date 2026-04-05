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León derrota en casa al Atlas que jugó gran parte del partido con un elemento menos: resultado, mejores momentos y goles | Presentado por NISSAN

León venció a Atlas que quiso resistir, pero ante la desventaja de los rojinegros el camino se le abrió a los esmeraldas que suman tres valiosos puntos en la recta final del partido.

leon atlas liga mx
during the 13th round match between Leon and Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nou Camp Stadium, on April 04, 2026 in Leon, Guanajuato, Mexico.|Eduardo Serratos/MEXSPORT

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

León y Atlas se enfrentarán en partido de la Jornada 13 de la Liga MX, en donde los objetivos son diferentes para estas escuadras cuando el torneo llega a la recta final de cara a la Liguilla.

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El Estadio León será el escenario en el que los locales anhelan alcanzar una victoria ante los rojinegros que han escrito un buen torneo colocándose en el sexto sitio y de momento en la etapa final del certamen y pensando en el campeonato.

Lo que tienes que saber del León vs Atlas de la Jornada 13 de la Liga MX

  • Partido: León vs Atlas
  • Hora: 7:00 PM
  • Estadio: León
  • Transmisión: Diferentes plataformas

Así llegan León y Atlas para su partido de Jornada 13

León y Atlas se enfrentarán en la fecha 13, y La Fiera arriba en el escalón 14 con 13 puntos. Los esmeraldas tienen cuatro victorias, un empate y siete descalabros. Una seguidilla de victorias y una serie de resultados meterían a los panzas verdes.

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Atlas con cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas suman 18 unidades y su puesto en Liguilla dependen de ellos. La Academia con una victoria esta tarde dan un paso firme rumbo a las aspiraciones.

SIGUE AQUÍ EN VIVO EL MINUTO A MINUTO DEL LEÓN VS ATLAS

León vs Atlas Jornada 13 Liga MX
León vs Atlas Jornada 13 Liga MX | Rumbo al término del torneo, ambos equipos se enfrentán en Guanajuato

Atlas vs Xolos

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