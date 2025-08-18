Así es la adaptación de Allan Saint-Maximin al plantel del América

Allan Saint-Maximin continúa su proceso de adaptación en las Águilas del América tras confirmar su llegada al club mexicano en los últimos días. El extremo francés, cuya contratación fue anunciada oficialmente por el equipo de Coapa el pasado martes.

Desde su arribo, la adaptación de Saint-Maximin ha sido observada con cautela y optimismo tanto por la afición como por el cuerpo técnico. Informes sobre su puesta a punto física señalan que el jugador está trabajando en su condición y que ha mostrado disposición en las sesiones para ponerse al ritmo del equipo, lo que habría dejado una buena impresión en el staff Azulcrema.

Sobre la convivencia interna, el volante mexicano Erick Sánchez destacó en rueda de prensa la impresión positiva que ha generado Saint-Maximin entre sus compañeros: “Todo el plantel está muy contento con su llegada. Lo que ha entrenado con nosotros es un jugador que quedas maravillado con él. Tiene capacidad de jugar, de entrenar y una mentalidad competitiva. Lo poquito que habla español deja claro que él es muy competitivo y que no viene a pasear, viene a trabajar y hacer las de la mejor manera y nos está demostrando. Nos deja muy contento con su llegada porque es un jugador que nos va a aportar muchísimo”.

Allan Saint-Maximin ha generado reflectores para el América en todo el mundo

En lo deportivo, su llegada se ha visto acompañada de la atención mediática fuera de lo habitual que tiene el club. La cercanía con sus nuevos compañeros y la conexión con el cuerpo técnico serán claves para que el francés encuentre regularidad y aporte en la zona ofensiva que América buscaba reforzar.

Esa valoración interna refuerza la idea de que, más allá del talento individual, la disposición profesional de Saint-Maximin podría convertirlo en un recurso importante para América en lo inmediato, siempre y cuando mantenga la regularidad física y se acople al ritmo competitivo de la Liga BBVA MX .

