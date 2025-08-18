Allan Saint-Maximin y su táctica especial para estar al 100% para el América: hizo un sacrificio

A los aficionados, a André Jardine y a todos los que rodean al América les urge ver el debut de su nueva estrella Allan Saint-Maximin, con nuevo número y su nombre en la espalda. El francés sabe que llegó para dar resultados de inmediato y, por lo mismo, debe de sacrificar un poco de descanso y entrenar a doble sesión si quiere jugar el fin de semana contra el Atlas.

Las Águilas vencieron a los Tigres y lucieron como hace mucho no lo hacían. Tras el triunfo sobre los felinos, André Jardine comienza a recuperar el nivel que quiere de sus jugadores. En redes sociales circulan videos de Allan Saint-Maximin entrenando fuertemente para estar al 100% de su nivel y poder ayudar a los de Coapa a seguir escalando en la tabla general del Apertura 2025.

@st_maximin Allan Saint-Maximin sorprendió a todos al declarar que le gustaron los tacos tras degustarlos por primera vez en México

Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin y su compromiso con el América

Apenas hace unos días Allan Saint-Maximin aterrizó en la Ciudad de México para ser presentado como el refuerzo bomba del América y, si se sigue entrenando como se le ha visto en los videos, su debut sería el próximo fin de semana. El francés podrá ver minutos ante el Atlas en el Estadio Jalisco cuando las Águilas visiten el domingo a los rojinegros y se enfrenten en punto de las 19:05 horas del Centro de México.

Mucho se dijo que Saint-Maximin no estaría listo de manera rápida para debutar con el América. La altura y la poca actividad que tuvo en los recientes torneos hacían pensar que estaría listo después de un mes. El último partido de Allan Saint-Maximin con el Fenerbahce fue el pasado 20 de abril ante el Kayserispor. Se hizo presente en el marcador, tras anotar el 2-2 final.

Partidos importantes para Saint-Maximin y el América

El calendario que se le viene al América y a Saint-Maximin no es para nada sencillo. El próximo domingo, como ya fue mencionado, chocan ante el Atlas. Para el 30 de agosto juegan ante el líder general, Pachuca, y el 13 de septiembre se verán las caras contra las Chivas en el Clásico Nacional. Esos dos encuentros las Águilas los juegan de locales, por lo que ahí sería la presentación oficial de Maxi con su gente.

Actualmente el América es cuarto general, es el único invicto a lado del Cruz Azul después de cinco fechas. Los de Coapa acumulan 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates.