El mexicano que lleva 10 años creciendo y marcando goles en España

De la Sultana del Norte… al corazón de España. Han pasado 12 años de crecimiento en el futbol europeo. En Almendralejo, donde cada rincón late con el balón, el futbol nunca se detiene.

A través del Club de Fútbol Extremadura, la ciudad vive y respira su pasión. La misma tierra donde nació una de las grandes figuras del futbol español: Fernando Morientes. Y ahora… también corre sangre mexicana en sus filas.

“Agradecido siempre con España… siempre me han tratado bien, siempre me he sentido como uno más”, dijo el mexicano para Azteca Deportes.

Las cualidades de Aguado en la delantera

Erik Aguado sabe que no es fácil destacar como delantero mexicano en España. Hoy pisa la cancha del Estadio Francisco de la Hera, un recinto que alguna vez brilló en Primera División y que sueña con volver a hacerlo.

“Yo empecé mi carrera como delantero centro, pero ser delantero exige otras cualidades: fuerza, altura… depende de lo que pida el entrenador”, afirmó Erik.

Extremadura respira futbol… y ahora también sueña en mexicano. Erik Aguado es otro delantero azteca al que habrá que seguir de cerca en España.

“Mi idea es quedarme en España, pero nunca cierro puertas; estoy abierto a cualquier circunstancia, a donde me lleve el futbol”, sentenció.

Cada vez más mexicanos jugando en Europa

Erik es otro de los mexicanos que quieren hacer historia en el futbol español. Los jugadores nacionales siguen llegando a suelo ibérico; el último caso fue Obed Vargas, quien ya se está adaptando de buena manera al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Otro de los casos más recientes es Derek Septién, quien formó parte de la cantera de los colchoneros y ahora emprende una nueva aventura en el Club Cádiz. Los futbolistas mexicanos esperan seguir creciendo en una liga que siempre le ha abierto las puertas al talento azteca.

