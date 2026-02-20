ÚLTIMA HORA: Álvaro Fidalgo ya está con la Selección Mexicana en el FC 26

Álvaro Fidalgo ya es oficialmente elegible para representar a la Selección Mexicana en el FC 26, el cual es la saga de videojuegos de futbol más vendida en la historia; esto sucedió dentro del mundo del juego tras la confirmación de la FIFA y la documentación presentada por la Federación Mexicana de Fútbol.

La resolución, la cual reconoce que el mediocampista cumplió los requisitos de residencia y completó el trámite de cambio de federación abre la puerta a que el jugador sea convocado en próximos compromisos internacionales, los cuales serán en la Fecha FIFA de marzo, donde la Selección Azteca se medirá a Portugal en el Estadio Banorte y a Bélgica en los Estados Unidos.

La noticia tuvo un impacto casi inmediato en el producto de EA Sports; la actualización más reciente de FC 26 ya muestra a Fidalgo con la nacionalidad mexicana y da la opción de incluirlo dentro del plantel de la Selección Azteca en el modo de partidos y gestión, lo que permite a los aficionados usarlo en partidos amistosos y modos de torneo o carrera dentro del juego.

En el plano deportivo real, Fidalgo actúa actualmente en el primer nivel de España con el Real Betis, club que hizo su fichaje hace un par de semanas desde las Águilas del América de la Liga BBVA MX, en donde se volvió uno de los mejores jugadores de la competencia, eso fue un factor que facilitó el cumplimiento del requisito de residencia continua para poder obtener el pasaporte mexicano.

La autorización de la FIFA llega en un momento en que el cuerpo técnico evalúa opciones para reforzar el mediocampo de cara a la próxima ventana de partidos antes de que dé comienzo la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fidalgo, en la mira de Aguirre

La potencial convocatoria que dependerá del técnico Javier Aguirre y del plan deportivo que tiene añade una nueva alternativa para el entrenador de México en la búsqueda de piezas creativas y de posesión en el medio campo.

Para los seguidores de EA Sports FC 26, la disponibilidad de Fidalgo como mexicano también supone un aliciente a nivel virtual, ya que desde partidas rápidas hasta carreras de manager, su inclusión modifica plantillas y estrategias dentro del simulador. En ambos frentes, el real y el virtual, la confirmación marca un cierre burocrático importante en el proceso de naturalización deportiva y abre un capítulo nuevo en la carrera del mediocampista formado en el Real Madrid.

