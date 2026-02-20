OFICIAL: Javier Aguirre confirma la verdadera razón de la convocatoria a Obed Vargas

En los últimos días se reveló la diferencia de salarios entre el hijo del DT de Atlético Madrid y el de Obed Vargas. Pero más allá de eso, el mediocentro de 20 años ha tenido muy buenas noticias en los últimos tiempos. Por ejemplo, recientemente el entrenador Javier Aguirre reveló que lo convocará en un futuro cercano y reveló la verdadera razón por la que lo hará.

Aunque no entró en la última convocatoria de la Selección Nacional de México (porque es solo de la Liga BBVA MX), el entrenador del combinado tricolor dejó en claro que lo llamará para verlo de cerca, tanto a él como a otro futbolista que los aficionados vienen pidiendo en las redes sociales en las últimas semanas. Sin dudas, otra gran noticia para Obed Vargas.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Obed Vargas y la Selección Nacional?

En diálogo con EL "Burro" Van Rankin, el entrenador mexicano explicó cómo cambió su visión sobre Obed Vargas. “Estaba seguro que no iba al Mundial… pero ahora que pasó del Seattle Sounders al Atlético de Madrid, en La Liga Española, automáticamente tengo que traerlo y verlo. Tengo que hacerlo”, expresó el “Vasco” Aguirre.

De esta manera la Selección Mexicana podría contar con un nuevo jugador para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará en junio con el partido entre el propio combinado azteca y su par de Sudáfrica, reviviendo lo que fue la inauguración del Mundial 2010 pero invirtiendo localías.

Javier Aguirre no pretendía llevar al Mundial a Obed Vargas por jugar en Seattle Sounders. A mí eso me parecía una decisión terrible, ya que su nivel estaba siendo bastante alto. Ahora, en el ATM seguramente irá. Mismo caso con Álvaro Fidalgo en Betis.🇲🇽🏆pic.twitter.com/LpEKwyAC3O — Julio Rodríguez (@julioordz10) February 20, 2026

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas serán las nuevas caras de México, según Javier Aguirre

“De aquí al final puede aparecer alguien que no pare de jugar buenos partidos. De estar en América, en casa, o en Seattle a estar en la liga española, tengo que automáticamente poner los focos en ellos, traerlos para verlos”, sostuvo Javier Aguirre. Sí, es que tiene a Vargas y a Álvaro Fidalgo como los futbolistas a mirar antes del Mundial 2026.

