¿Erik Lira Re-Hecho en La Noria? Así luce su pasado en Pumas y su presente con Cruz Azul

Hace unas semanas una publicación que parecía bastante inocente de parte de Erik Lira, puso a las aficiones de Cruz Azul y Pumas a pelearse severamente entre ellos. Y ahora, el mediocampista de La Máquina lanzó gasolina sobre la leña para incendiar el ambiente entre clubes al indicar que su sentido de pertenencia con los cementeros es muy fuerte. Estas fueron sus palabras.

¡FERIA DE GOLES! Así se vivió una JORNADA 5 de locura en la Liga MX

¿Erik Lira quiere más a Cruz Azul que a los Pumas?

En medio de las negociaciones y gestiones que se hacen para que Erik Lira logre el salto al futbol de Europa, el hombre de 26 años tuvo un encuentro con un periodista que le cuestionó su nivel de identificación con Cruz Azul. Allí el mediocampista fue contundente al indicar que fue Re-Hecho en La Noria, situación que provocó una reacción inmediata por parte de las aficiones de ambos equipos.

Y es que esa declaración es una referencia al lema que se tiene en el cuadro del Pedregal, respecto al sentido de pertenencia que lograron en sus canteranos. Pero Erik fue claro e indicó que todo lo vivido con los celestes ha dejado huella en su carrera profesional y en lo personal, logrando incluso el levantamiento de trofeos que son cosas que marcan a un jugador de futbol.

"¿Hoy qué es Cruz Azul? Es mi casa, es quien se fijó en mí cuando todavía no me consideraba jugador de Primera División, y es a la que le he entregado todo, porque he vivido buenos, malos, muy malos, muy buenos, excelentes, y el que me llevó a jugar un Mundial, eso es Cruz Azul".

¿Cuáles son las estadísticas de Erik Lira con Pumas y Cruz Azul?

El nacido en Ciudad de México es formado en la cantera de los Pumas de la UNAM, aunque con un paso previo en Necaxa antes de su debut. En 2020 le dieron la confianza como profesional, pero dos años después salió a Cruz Azul… donde ha forjado la mayoría de su carrera. Con los del Pedregal concretó 59 partidos con 4132 minutos en cancha. Mientras que con los celestes, ya superó los 200 partidos y parece que a nada de cerrar su traspaso a Europa.