Clásico de la Obsesión: Este es el origen detrás del mote para el Pumas vs Cruz Azul

Se trata, sin duda, de uno de los duelos que más llama la atención este fin de semana. La Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX presentará el partido entre Pumas y Cruz Azul, mismo al que distintos fans han llamado el auténtico “Clásico de la Obsesión”.

cruz azul

Los duelos entre Pumas y Cruz Azul siempre han estado llenos de rivalidad al ser dos de los equipos más grandes de la primera división mexicana; sin embargo, es una realidad que el mote del “Clásico de la Obsesión” es relativamente nuevo y guarda relación con un aspecto fundamental en la historia de ambas escuadras.

¿Por qué al Pumas vs Cruz Azul se le conoce como el “Clásico de la Obsesión”?

Este mote se popularizó hace poco más de cinco años, más precisamente en la semifinal del Guardianes 2020. Después de una ida en la que Cruz Azul dominó con un contundente 4-0, Pumas vino de atrás y, en su cancha, logró el mismo marcador, eliminando a los celestes gracias a su condición en la tabla general.

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Esta eliminación generó una obsesión por parte de la fanaticada celeste, misma que, pese a tener una especie de paternidad sobre Pumas en su campo, no olvida dicho resultado. Ante ello, es una realidad que ambas aficiones han hecho que la rivalidad entre los dos equipos sea cada vez más grande.

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a este duelo y cuándo será?

Lo primero que tienes que saber es que Pumas y Cruz Azul cerrarán con la jornada sabatina de la fecha 10 del Clausura 2026 gracias al interés que genera a nivel nacional. Este partido se llevará a cabo el 14 de marzo, dentro de la cancha del Olímpico Universitario, en punto de las 21:00 horas.

Vale decir, además, que ambas escuadras llegan en un gran momento futbolístico. Y es que, mientras los Pumas arriban como el quinto mejor lugar de la tabla general de la mano de Efraín Juárez, Cruz Azul se mantiene como el líder general y tras haber sumado una victoria en los octavos de final de ida de la Concachampions ante Rayados.