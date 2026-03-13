AAA Rey de Reyes 2026: Fecha, horario, cartelera y todo sobre el evento de la WWE

Todo está listo para uno de los eventos más importantes que la Caravana Estelar tendrá durante este año. La AAA se dice lista para presentar el Rey de Reyes 2026, motivo por el cual aquí conocerás la fecha, el horario, la cartelera y todo lo que debes saber respecto a este evento de la WWE.

Desde la adquisición por parte de la WWE en abril del año pasado, la realidad es que la AAA ha tenido una evolución significativa no solo en historia, sino también en entradas en cada uno de los estados que se presentan, por lo que se espera que Rey de Reyes sea un éxito rotundo.

¿Cuándo y a qué hora será AAA Rey de Reyes 2026?

Lo primero que tienes que saber es que el Rey de Reyes es uno de los eventos más importantes que la AAA tiene junto a otros como Triplemanía, Verano de Escándalo y Héroes Inmortales. Por tal motivo, se trata de una función en donde puede haber distintas sorpresas a lo largo de la misma.

Dicho lo anterior, debes tomar en cuenta que el Rey de Reyes de la AAA se llevará a cabo este sábado 14 de marzo dentro del Auditorio GNP Seguros del Estado de Puebla. El evento comenzará en punto de las 20:00 horas y será transmitido por Fox One, aunque vale decir que la televisora dividirá esta función en tres capítulos semanales.

¿Cuál es la cartelera para Rey de Reyes 2026?

Hasta ahora la AAA ha confirmado un total de cinco luchas para Rey de Reyes 2026, siendo una de ellas el reto abierto de Lady Flammer contra una luchadora de la WWE por su título de Reina de Reinas, una contrincante de la que, hasta ahora, se conoce poco al respecto.

Del mismo modo, el título crucero de la empresa será puesto en juego con Laredo Kid, Dragon Lee, Jack Cartwheel y TJP, así como el título de parejas entre Pagano y Psycho Clown vs Erik e Ivar. La espada Rey de Reyes se definirá entre La Parka, los dos Grandes Americanos y Santos Escobar, mientras que el Megacampeonato AAA se definirá entre Dominik y El Hijo del Vikingo.