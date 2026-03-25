Erling Haaland NO es un delantero de élite; estos terribles datos lo comprueban

Se trata de uno de los delanteros más populares y llamativos que existen en la actualidad por su faceta en el Manchester City pero que, sin embargo, protagoniza una estadística que lo aleja de la élite. Estos son los números que impiden a Erling Haaland ser un auténtico destructor del área.

El último gol de Erling Haaland con la camiseta del Dortmund

Fue el pasado fin de semana cuando Erling Haaland celebró con el resto de sus compañeros un título más con el Manchester City luego de vencer al Arsenal en la final de la Carabao Cup; sin embargo, este duelo fue una muestra más del terrible registro que el noruego lleva desde su llegada a la Premier League.

Erling Haaland y sus números de pesadilla en finales con el Manchester City

Erling Haaland llegó al Manchester City en julio del 2022 a cambio de 60 millones de euros procedente del Borussia Dortmund, según Transfermarkt. En esta cantidad de tiempo; es decir, cerca de cuatro años, el noruego ha tenido la oportunidad de disputar un total de nueve finales con los ingleses.

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Lo curioso de esta situación es que, pese a los monstruosos registros individuales que obtenga, Erling Haaland no tiene goles ni asistencias en las finales que ha disputado con el Manchester. La primera de ellas se dio en la Community Shield 2022 ante el Liverpool.

En dos ocasiones más Haaland no se pudo presentar en el marcador en la Community Shield del 2023 y 2024 ante Arsenal y Manchester United, mientras que en la Champions League contra Inter ocurrió lo mismo. Finalmente, los registros fueron idénticos en la Supercopa de Europa 2023, las FC Cup del 2023, 2024 y 2025, así como la última Carabao Cup 2026 ante los gunners.

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland con el Manchester City?

A pesar de que los datos antes mostrados son preocupantes y contundentes, también vale decir que, desde su llegada al Manchester City proveniente del Borussia Dortmund, Erling Haaland ha dejado registros de locura al sumar 154 goles y 28 asistencias en 189 duelos disputados.