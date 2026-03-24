¿Cuándo y dónde será la próxima pelea del Canelo Álvarez? Eddy Reynoso lo revela

Han pasado algunos meses desde que se dio la última pelea de Saúl, el Canelo Álvarez, por lo que son muchas las personas que desean conocer más respecto a su retorno al ring. Ante esta situación, su manager, Eddy Reynoso, ha revelado más detalles al respecto. ¿Cuándo volverá?

Saúl Álvarez entrevista al boxeador Canelo | Box Azteca

Como sabes, el Canelo Álvarez continúa recuperándose de la lesión que lo apartó del profesionalismo desde hace varios meses, aunque esto no exime que su vuelta al ring esté cada vez más cerca. De hecho, Eddy Reynoso dejó claro que ya existe una fecha y un lugar pactado desde hace mucho tiempo.

¿Cuándo y dónde será la próxima pelea del Canelo Álvarez?

De acuerdo con declaraciones tomadas por el portal Izquierdazo, los constantes conflictos que existen en Medio Oriente, hasta el momento, no han sido impedimento para que el Canelo Álvarez vuelva a dicho lugar para tener un combate más, mismo que se llevará a cabo en el segundo semestre de este año.

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Así lo confirmó su mánager Eddy Reynoso, quien aseguró que, hasta el momento, la fecha se mantiene estipulada tal y como se había mencionado previamente; es decir, el sábado 12 de septiembre. Esta tendrá lugar en Arabia Saudita y formará parte del deseo de Saúl por pelear en mes patriótico.

Lo que es un hecho es que, hasta el momento, se desconoce el rival que el Canelo tendrá, por lo que dicha información se conocerá en las próximas semanas. No obstante, Reynoso aseguró que la contienda se realizará bajo el formato de las 168 libras, misma que su pupilo domina a plenitud.

¿Cuál es el estado de salud del Canelo Álvarez tras su operación?

Fue a finales del año pasado cuando el Canelo Álvarez se sometió a una operación de codo luego de su última batalla. Ante este hecho, su mánager aseguró que actualmente está realizando ejercicios de fuerza y una serie de movimientos específicos con el objetivo de fortalecer esta zona, por lo que está cerca de volver a los entrenamientos.