El día que Checo Pérez conquistó el GP de Arabia Saudita 2023; así se confirmó como uno de los mejores

Hace unos días se cumplieron exactamente tres años de uno de los momentos más importantes y espectaculares que el deporte mexicano ha vivido a nivel internacional. Fue durante el pasado 19 de marzo del 2023 cuando Sergio, Checo Pérez, alcanzó la cima mundial luego de conquistar el GP de Arabia Saudita, por lo que no está de más recordar dicho momento.

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En el marco del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac luego de un año sabático, vale recordar uno de los momentos más espectaculares que el nacido de Jalisco ha vivido en la máxima categoría del automovilismo, mismo que se dio hace tres años precisamente con Red Bull.

¿Cómo fue que Checo Pérez conquistó el GP de Arabia Saudita 2023?

Lo primero a tener en cuenta es que este triunfo representó el segundo podio de Checo Pérez en el 2023, el año que, sin duda, ha sido el mejor en su carrera. Además, fue el quinto triunfo que obtuvo en su carrera, lo cual habla del impacto que el mexicano comenzaba a tener en la F1.

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Todo comenzó desde la etapa de clasificación, misma en donde Sergio largó desde el primer puesto. En la etapa de salida fue superado durante unos segundos por Fernando Alonso; sin embargo, tras una sanción hacia el español Pérez logró regresar al liderato a través de una gran maniobra en la pista.

Fue así como Checo Pérez mantuvo un dominio por demás dominante a lo largo de toda la carrera a través de la gestión de sus llantas. Al final, el mexicano se quedó con el primer lugar y Red Bull hizo el 1-2 con Max Verstappen, mientras que el tercer puesto fue para el español Fernando Alonso.

¿Qué le depara a Checo Pérez en la F1 2026 con Cadillac?

El presente de Checo Pérez, sin embargo, no es el mismo. Con una escudería que está haciendo su debut en la Fórmula 1, así como los cambios implementados por la FIA para esta temporada, todo haría indicar que si el mexicano alcanza algunos puntos en la campaña se dará por bien servido.