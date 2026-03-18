¡HISTÓRICO! Erling Haaland rompió dos marcas con su gol ante el Real Madrid

Con Haaland, los récords en Manchester se rompen como si fueran parte del calendario. Un partido te deja un gol; el siguiente te deja un lugar nuevo en la historia del club. Y cuando eso sucede en una noche europea, el eco se siente todavía más grande.

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Erling Haaland se convirtió en el cuarto máximo goleador del Manchester City

Erling Haaland ya es el 4to máximo goleador en los 132 años de historia del Manchester City, luego de superar a Colin Bell con su anotación más reciente ante el Real Madrid. Con ese gol, el noruego se metió en el Top 4 histórico del club, un salto que confirma que su etapa en el City ya es de leyenda.

Pero el dato no termina ahí. Su promedio en esta competencia internacional sigue siendo brutal. Haaland ya había marcado 8 goles con Salzburgo y 15 con Borussia Dortmund, y ahora llegó a 34 goles con la camiseta del Manchester City en Champions. En total, el noruego alcanzó 57 goles en 58 partidos de Champions League, una cifra con la que igualó a Thomas Müller. La diferencia es lo que impresiona, ya que Müller llegó a esos 57 en 165 partidos, mientras Haaland lo hizo prácticamente a gol por juego.

Ese registro también lo coloca en una zona histórica del torneo: con esa cifra, Haaland se mantiene entre los máximos artilleros de todos los tiempos en Champions y refuerza la sensación de que su carrera europea avanza a velocidad distinta.

Historias que inspiran: Erling Haaland | Comex Masters

Top 5 goleadores históricos del Manchester City (todas las competiciones):

Sergio Agüero: 260 Eric Brook: 177 Tommy Johnson: 166 Erling Haaland: 154 Colin Bell: 153

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