¡GUARDEN LA FECHA! El 18 de abril se podría definir la Premier League

En la Premier, hay partidos que valen tres puntos y hay partidos que cambian la temporada. Son esos duelos que no solo se juegan con táctica, sino con presión, calendario y tabla en la mano. Cuando el margen en la cima es corto, una sola tarde puede reescribir el orden… y el discurso.

El 18 de abril se juega el Manchester City vs Arsenal

La Premier League podría encaminarse a definirse el 18 de abril, cuando Manchester City reciba al Arsenal en el Etihad, un choque directo con impacto inmediato en la punta. Hoy, Arsenal lidera con 61 puntos en 28 partidos, mientras el City tiene 56 puntos con 27 juegos, es decir, un partido menos.

Ese detalle del partido pendiente es el que vuelve el escenario especialmente peligroso para los “Gunners”. Si los "Cityzens" gana ese duelo atrasado, la diferencia se recorta a dos puntos antes del enfrentamiento directo. Y ahí aparece el giro: una victoria del equipo de Pep Guardiola el 18 de abril no solo recortaría distancia, sino que podría colocarlo arriba por un punto, cambiando por completo el cierre del calendario.

Del otro lado, Arsenal tiene la oportunidad de blindar el liderato con el mismo partido. Si el equipo dirigido por Mikel Arteta gana en Manchester, no solo evita el rebase: abre una separación más amplia y le pone al City la obligación de perseguir con menos margen, algo que en esta liga se paga caro cuando llegan las últimas jornadas.

El choque también llega en el tramo donde ya no hay partidos “cómodos”. El calendario se vuelve más pesado, los equipos de media tabla aprietan por Europa y los de abajo pelean por sobrevivir. En ese contexto, el City–Arsenal del 18 de abril se perfila como el partido que puede convertir el cierre en persecución… o en control total del liderato.

