Erling Haalnad pone a Noruega a un paso de regresar a una Copa del Mundo después de 28 años

Noruega dio un paso decisivo hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer con claridad 4-1 a Estonia en Oslo. Con una actuación contundente y un doblete de Erling Haaland, el equipo escandinavo se consolidó en la cima del Grupo I con 21 puntos y quedó a un paso de sellar su clasificación, algo que no logra desde hace casi tres décadas.

Noruega no juega una Copa del Mundo desde Francia 1998, cuando alcanzó los octavos de final y cayó ante Italia. Aquella fue su mejor participación, igualando lo logrado en 1938. Desde entonces, el fútbol noruego ha vivido en la sombra de sus vecinos escandinavos (Suecia y Dinamarca), pero la actual generación ha devuelto la esperanza a los aficionados.

¿Qué necesita Noruega para avanzar al Mundial?

A falta de una jornada los noruegos tienen practicamente amarrado el boleto a la Copa del Mundo, este domingo enfrentan a Italia en la jornada 10 de las eliminatorias de la UEFA, un partido entre el primero y segundo lugar del grupo, sin embargo, la azzurra necesita una goleada por 9 goles de diferencia para poder superar a Noruega en la primera posición.

El gran responsable de este resurgimiento tiene nombre y apellido: Erling Haaland. El delantero del Manchester City atraviesa un momento extraordinario tanto en su club como en la selección. En esta fase de clasificación ya ha firmado múltiples actuaciones memorables, incluyendo cinco goles en una sola noche ante Moldavia y un “hat-trick” frente a Israel. Su doblete ante Estonia lo consolidó como máximo goleador de la competición y, sobre todo, como el símbolo de una nueva Noruega.

