¿Se perdería el juego vs México? Cristiano Ronaldo es EXPULSADO con la Selección de Portugal

A falta de que se haga oficial el juego de México vs Portugal previo a la Copa del Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo correría riesgo de no jugar en nuestro país

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
A pesar de que faltan detalles para que se concrete el juego de la Selección Mexicana ante Portugal, duelo amistoso previo al Mundial de 2026, se encienden las alarmas alrededor de Cristiano Ronaldo, pues el delantero que milita en el Al-Nassr se fue expulsado en el juego ante Irlanda, correspondiente a las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca transmitirá el Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS

Durante el segundo tiempo y con el marcador 2-0 en la cancha del Estadio Aviva de Dublín, el delantero de 40 años de edad vio la tarjeta roja al minuto 61, esto tras agredir a un adversario sin disputar el balón.

Ubicados en el Grupo F de las Eliminatorias de Europa, la Selección de Portugal lidera el sector con 10 puntos, esto tras tres victorias, un empate y una derrota. En cuanto a juegos de Eliminatoria Mundialista, CR7 tiene un registro de 52 partidos jugados con marca de 41 goles vistiendo la camiseta del conjunto luso. Rumbo al Mundial 2026, Cristiano Ronaldo tiene marca de cinco juegos disputados con racha de cinco anotaciones.

¿CR7 se pierde el México vs Portugal?

A falta de que se haga oficial el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Portugal previo a la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo no tendría problema con disputar el duelo amistoso ante el combinado azteca. Y es que tras la tarjeta roja, el atacante se perderá el juego de la Fecha 10 de las Eliminatorias de la UEFA ante Armenia.

La visita de Portugal a la Selección Mexicana se tendría programada para la Fecha FIFA del mes de marzo de 2026, previo a la Copa del Mundo.

Te puede interesar: CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá el sorteo del Mundial 2026; fecha y hora en vivo del evento

