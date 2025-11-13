deportes
Irlanda le propina dolorosa derrota a Portugal que se quedó sin Cristiano Ronaldo por expulsión

Irlanda derrotó en casa y con autoridad a Portugal, que se quedó sin amarrar hoy su boleto a la Copa del Mundo del 2026; ante Armenia, no hay margen de error.

irlanda portugal mundial eliminatorias
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Se enfrentan en un duelo de altísimo interés global, el equipo de Irlanda vs el cuadro de Portugal de Cristiano Ronaldo, en la penúltima jornada de las eliminatorias de la UEFA que podría dejar a los lusos con su boleto al Mundial del 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

En un juego en el que Portugal buscará irse al frente desde el inicio ante los locales en este cotejo que es Irlanda, los reflectores estarán en el veterano y estrella ya legendaria del futbol, como lo es Cristiano Ronaldo.

Portugal es una de las cinco selecciones en el mundo, que hoy 13 de noviembre, podrían conseguir su boleto a la Copa del Mundo, y en el caso de los portugueses, este es el escenario que se les presenta para celebrar HOY que están en el Mundial.

Portugal avanza hoy al Mundial si vence a República de Irlanda y en caso de empate, Hungría no debe ganarle a Armenia

Prácticamente Portugal es dueño de su futuro hoy jueves 13 de noviembre y no deberá de dejar ir la canche de ser el equipo 29 ya clasificado a la Copa del Mundo y que acompañe de momento al único cuadro europeo que ha avanzado que es Inglaterra.

El antecedente de Portugal vs Irlanda

En el último antecedente de enfrentamiento entre Portugal e Irlanda, los de Roberto Martínez salieron con la victoria al derrotar en casa por 1-0 a los irlandeses, juego que sucedió el 11 de octubre de este año.

