ÚLTIMA HORA: Entrenador de club rojiblanco anuncia su salida al final de la temporada

Ernesto Valverde anunció que no continuará como entrenador del Athletic Club la próxima temporada, una decisión que pone fin a una etapa marcada por estabilidad, títulos y una fuerte conexión con la afición bilbaína.

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El técnico comunicó su salida mediante un video difundido por los canales oficiales del club, en el que explicó que la determinación fue tomada con tiempo y acordada junto con la directiva.

“Hola a todos. Hoy estoy aquí para anunciar que no seguiré como entrenador del Athletic la próxima temporada”, fue parte del mensaje de Valverde, quien también señaló que se trata de una resolución “que he ido madurando con el tiempo” y que ya había conversado con la institución. El club, por su parte, confirmó que habrá una despedida formal al cierre del curso.

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¿Qué título dejó Ernesto Valverde en el Athletic Club?

La salida de Valverde se produce en un momento deportivo positivo para el Athletic. El entrenador deja al equipo tras una gestión en la que consiguió consolidar un proyecto competitivo y, además, devolver títulos al club. Bajo su mando, Bilbao ganó la Copa del Rey 2023-24, su primer trofeo de ese torneo en 40 años, y también levantó la Supercopa de España en 2015.

¿Cuántas etapas ha tenido Ernesto Valverde al frente del Athletic Club?

Valverde es una figura histórica para la entidad rojiblanca. Como entrenador ya había dirigido al Athletic en tres etapas distintas: de 2003 a 2005, de 2013 a 2017 y desde junio de 2022 hasta ahora. Su trayectoria lo convirtió en el técnico con más partidos dirigidos y más victorias en la historia del club, de acuerdo con Reuters y el propio Athletic.

En lo inmediato, el entrenador seguirá al frente del equipo durante la recta final de la campaña, con diez partidos por disputar, mientras el club empieza a definir el relevo para la próxima temporada. La decisión abre un nuevo capítulo para Athletic, que deberá reconfigurar su proyecto deportivo después de una etapa que dejó resultados, identidad y un fuerte respaldo institucional.

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