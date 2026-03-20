La FIFA sanciona a Israel por solicitud de Palestina

La FIFA anunció este jueves 19 de marzo que impondrá sanciones en contra de la Federación de Israel de Futbol (IFA) tras detectar irregularidades en una investigación realizada por su Comisión Disciplinaria, tras una solicitud presentada por la Federación Palestina de Futbol.

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La FIFA sanciona a Israel por actos discriminatorios contra Palestina

La FIFA atendió una solicitud presentada por Palestina ante la violación de los artículos 13 y 15 del Código Disciplinario por conductas ofensivas, incumplimiento del juego limpio, actos discriminatorios y expresiones de carácter racista.

Israel recibió una advertencia formal, además de una multa de 150 mil francos suizos (aproximadamente 3.3 millones de pesos) y estará obligado a implementar un plan preventivo para los próximos tres partidos oficiales de su selección que incluye una pancarta en contra de la discriminación con el mensaje: "El futbol une al mundo - No a la Discriminación".

La investigación realizada por la FIFA determinó que la Federación de Israel no actuó de manera eficaz ante reiterados comportamientos discriminatorios en las gradas, además de permitir mensajes con tintes políticos y militaristas en el contexto del conflicto con Palestina.

Gianni Infantino|Reuters

La FIFA no se pronunció o aplicó sanciones respecto a las denuncias presentadas sobre la participación de equipos israelíes en zonas consideradas ilegales de territorios palestinos.

Palestina ha llevado este asunto hasta la Corte Penal Internacional de La Haya en donde acusó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, por presunto respaldo a violaciones graves en territorios palestinos ocupados, especialmente en Cisjordania.

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