Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

El torneo más importante de clubes del continente americano, nos regaló una final muy emocionante en su edición pasada, donde Flamengo y Palmeiras disputaron el campeonato. Ahora, la Copa Libertadores se encuentra de regreso para su edición 2026.

La próxima edición de la Copa Libertadores, va a comenzar el 7 de abril de 2026 y va a terminar el 28 de noviembre del mismo año, teniendo como sede de la final, el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay.

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¿Cómo quedaron los grupos de la Copa Libertadores?

Luego de una larga espera y un competido proceso de clasificación, la CONMEBOL, ha definido los ocho grupos de la primera etapa de la Copa Libertadores, donde existen algunos que han llamado más la atención que otros, pues están los equipos que siempre buscan llegar a la final del torneo.

A continuación, te dejamos como quedaron definidos los grupos de la Copa Libertadores 2026:

Grupo A

Flamengo (BRA)

Estudiantes LP (ARG)

Cusco FC (PER)

Ind. Medellín (COL)

Grupo B

Nacional (URU)

Universitario (PER)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportes Tolima (COL)

Grupo C

Fluminense (BRA)

Bolívar (BOL)

Dep. La Guaira (VEN)

Ind. Rivadavia (ARG)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Cruzeiro (BRA)

Univ. Católica (CHI)

Barcelona (ECU)

Grupo E

Peñarol (URU)

Corinthians (BRA)

Independiente Santa Fe (COL)

Platense (ARG)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Junior (COL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo G

Liga de Quito (ECU)

Lanús (ARG)

Always Ready (BOL)

Mirassol (BRA)

Grupo H

Ind. del Valle (ECU)

Libertad (PAR)

Rosario Central (ARG)

Univ. Central (VEN)

Algunos equipos como los brasileños, son candidatos a llegar a instancias finales, mientras que los representantes de Argentina, buscan terminar con el dominio que ha tenido el futbol paulista en los últimos años, pues son los que han llegado a las finales.

