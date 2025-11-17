Es mexicano, juega en Argentina y descendió en la última fecha

Luca Martínez Dupuy posiblemente vivió uno de los episodios que ningún futbolista quisiera tener; descender a segunda división. El ariete mexicano de Godoy Cruz no pudo mantenerse en la Primera División de la Argentina y con ello, se abren varias interrogantes en lo que será su futuro dentro del terreno de juego.

A sus 24 años de edad, el nacido en San Luis Potosí fue comprado por el Tomba a principios de este año procedente de Rosario Central y parecía que era la dirección indicada luego de no tener tanta actividad con el equipo rosarino. Lamentablemente para su causa, el mexicano y compañía perdieron la categoría unos meses después tras solo conseguir un triunfo en 16 partidos disputados y empatar a un gol en la última fecha a un tanto con el Deportivo Riestra.

Dupuy tiene vínculo con Godoy Cruz hasta diciembre de 2027 y si algún equipo se quiere hacer de sus servicios, tendrá que ir con el club argentino para negociar la carta del delantero. Según información del portal especializado Transfermarkt, el jugador de 24 años está valuado en 500 mil euros ( casi 10 millones de pesos).

Ex jugadores de Cruz Azul también descendieron

Caso curiosos fue el de este equipo sudamericano que perdió la categoría, junto a Martínez Dupuy también estuvieron varios héroes de la Máquina Celeste de la Cruz Azul en aquel Guardianes 2021. Juan Escobar, Guillermo Pol Fernández y Walter Montoya son aún parte de Godoy Cruz y justamente el lateral paraguayo fue el único que tuvo minutos en el último cotejo contra Riestra.

Finalmente, podría haber varios movimientos con los jugadores del Tomba ya que para solventar la escasez de recursos que se pierden cuando vas a la segunda división. En el caso concreto de Martínez Dupuy, el ariete no contaría como extranjero gracias a su pasaporte mexicano.