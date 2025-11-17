Jugador mexicano que milita en República Checa ya piensa en la Liga MX; ¿hay oferta desde México?

La globalización es un fenómeno que también alcanza al futbol, por ello es normal escuchar que surgen prospectos de futbolistas en diferentes rincones del mundo. En este caso, se dio a conocer el momento que vive Diego Velásquez, jugador mexicano que vive su carrera profesional en el futbol de República Checa. Así es la vida del juvenil nacido en Chicago.

¿Quién es el jugador mexicano Diego Velásquez?

Se comenta de manera continua que el futbol es una vida llena de cambios y por ello se debe estar preparado para todo. En este caso, la vida llevó a Diego Velásquez al futbol de Europa, aunque no a las ligas de ensueño. Su camino en el balompié inició en una academia llamada Sueño en los Estados Unidos, pero llamó la atención del Pardubice B de Chequia a finales de 2024.

De ahí, el 2025 le trajo a las filas del Dukla Praga para la segunda mitad del presente año, lo cual puede ser el paso que busca para consolidar su carrera a los 19 años. El nacido en Chicago pertenece a una de esas historias de padres mexicanos (oriundos de Michoacán) que fueron a pelear por un sueño a los Estados Unidos.

Con eso sobre la mesa, es evidente que puede representar los colores de las barras de las estrellas. Sin embargo en una entrevista recién publicada, dijo que a él solamente lo mueve representar a México, incluso le costó trabajo ver cómo en los años recientes México sucumbió a nivel Concacaf contra los estadounidenses.

¿Ya hubo acercamientos de México para conocer a este jugador mexicano?

Aunque en dicha entrevista también indicó que su sueño sería jugar en la Liga MX, no ha tenido acercamientos de equipos mexicanos y tampoco le han buscado por parte de las selecciones nacionales del tricolor. En ese sentido, se debe indicar que en su actual equipo y en su primer semestre con el club de Praga, no ha tenido mucha participación. En encuentros de copa es donde le han dado oportunidad, pero en liga prácticamente no cuenta.

Por ello, el 2026 será clave para su vida futbolística, pues requiere de la continuidad para seguir sumando minutos en su vida profesional y pensar en algún futuro como representante nacional. Cabe destacar que es sobrino de Roberto Vargas, ex futbolista que militó en Atlas y Monarcas Morelia.