Es seleccionado, juega en Europa y suena para llegar a Chivas

A poco menos de un año de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, un seleccionado nacional planea su regreso a México. Se trata de César Montes que ha parece haber tomado una decisión estratégica para su carrera, ya que se especula un posible regreso al futbol mexicano ante de la justa mundialista. En medio de los rumores que lo vinculan con varios equipos, el defensa central, estaría viviendo sus últimos partidos en su trayectoria europea para aterrizar en suelo azteca de cara a la cita global.

El "Cachorro" quien actualmente milita en el Lokomotiv de Moscú, ve con buenos ojos un retorno a la Liga MX y uno de los más interesados son las Chivas, a los que les comunicó una condición clave a los directivos del Rebaño, uno de sus posibles destinos. Su principal exigencia es que su retorno al balompié nacional ocurra únicamente después del torneo internacional, ya que su prioridad es llegar en óptimas condiciones a la competición en la que México será anfitrión.

Te puede interesar: Tigres extiende su hegemonía sobre América en Liga BBVA MX Femenil ¿Cuántas Finales le han ganado a las Águilas?

Los factores que complican su llegada

Existe otro factor que complica un eventual arribo al Rebaño Sagrado para el Clausura 2026, su compatibilidad con el estilo de juego. Al estratega argentino Gabriel Milito le favorece una salida limpia con dominio del balón, una cualidad que no es el punto fuerte del canterano de Monterrey. Esta limitación se ha hecho evidente en varias actuaciones con la selección, por lo que deberá trabajar intensamente si aspira a vestir la camiseta rojiblanca y el técnico sigue en el cargo.

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor actual del futbolista ronda los 6 millones de euros. No obstante, ese monto podría experimentar un aumento significativo si el 'Cachorro' brilla con México en el máximo escenario futbolístico.

Mientras tanto, Chivas espera con calma y sin presión, ya que este movimiento se estima que pueda concretarse a mediano plazo. Por lo que la directiva tapatía tendrá que esperar y seguir de cerca la situación de Montes de aquí al Mundial.

Te puede interesar:

