Nota

Tigres extiende su hegemonía sobre América en Liga BBVA MX Femenil ¿Cuántas Finales le han ganado a las Águilas?

Tigres Femenil derrotó a las Águilas y se coronaron campeonas de la Liga BBVA MX Femenil por séptima ocasión en su historia

Liga MX Femenil Apertura 2025 Tigres UANL vs America - Final Vuelta
Jorge Martinez/Jorge Martinez
Diana Ordonez, Cristina Ferral, Mia Vilallpando of Tigres during the final second leg match between Tigres UANL and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 23, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
Francisco Fernández
Liga MX Femenil
Tigres Femenil conquistó el título del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil tras derrotar al América Femenil este domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León, un equipo al que le ha tomado la medida y al que ya ha derrotado en finales previas.

Tigres Femenil extendió su hegemonía sobre América en Finales de la Liga BBVA MX Femenil

Tigres Femenil derrotó por la mínima al América y con un marcador global de 4-3, con lo que levantó su séptimo título de la Liga BBVA MX Femenil, de los cuales tres los ha conquistado a costa de las Águilas.

Las Amazonas y las Águilas han labrado una intensa rivalidad que han resuelto en cuatro finales de la Liga BBVA MX Femenil, de las cuales tres han sido para las regiomontanas, mientas que las Azulcremas solo se han podido llevar una.

Incluso en enfrentamientos directos entre partidos de Liga y Liguilla, las Felinas dominan el historial con 19 victorias, por nueve empates y siete triunfos para las Águilas.

Tigres Femenil levanta el título del Apertura 2025
JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS
Greta Espinoza, Sandra Stephany Mayor, Cristina Ferral lift the Champion trophy and their seventh championship during the final second leg match between Tigres UANL and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 23, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.

Así han sido las Finales entre Tigres y América Femenil

  • Apertura 2018: América 3-3 (3-1 en penales) Tigres
  • Apertura 2022: Tigres 3-0 América
  • Apertura 2023: Tigres 3-0 América
  • Apertura 2025: Tigres 4-3 América

Tigres Femenil
América Femenil
