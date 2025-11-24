Tigres extiende su hegemonía sobre América en Liga BBVA MX Femenil ¿Cuántas Finales le han ganado a las Águilas?

Tigres Femenil conquistó el título del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil tras derrotar al América Femenil este domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León, un equipo al que le ha tomado la medida y al que ya ha derrotado en finales previas.

Te puede interesar: Tigres 1-0 América: Las AMAZONAS reafirman su superioridad y llegó la séptima estrella

Tigres Femenil extendió su hegemonía sobre América en Finales de la Liga BBVA MX Femenil

Tigres Femenil derrotó por la mínima al América y con un marcador global de 4-3, con lo que levantó su séptimo título de la Liga BBVA MX Femenil, de los cuales tres los ha conquistado a costa de las Águilas.

Las Amazonas y las Águilas han labrado una intensa rivalidad que han resuelto en cuatro finales de la Liga BBVA MX Femenil, de las cuales tres han sido para las regiomontanas, mientas que las Azulcremas solo se han podido llevar una.

Incluso en enfrentamientos directos entre partidos de Liga y Liguilla, las Felinas dominan el historial con 19 victorias, por nueve empates y siete triunfos para las Águilas.

JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS Greta Espinoza, Sandra Stephany Mayor, Cristina Ferral lift the Champion trophy and their seventh championship during the final second leg match between Tigres UANL and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 23, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.

Así han sido las Finales entre Tigres y América Femenil

Apertura 2018: América 3-3 (3-1 en penales) Tigres

Apertura 2022: Tigres 3-0 América

Apertura 2023: Tigres 3-0 América

Apertura 2025: Tigres 4-3 América

Te puede interesar: Jenni Hermoso: De campeona del mundo a conquistar la Liga BBVA MX Femenil