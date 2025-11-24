Tigres extiende su hegemonía sobre América en Liga BBVA MX Femenil ¿Cuántas Finales le han ganado a las Águilas?
Tigres Femenil derrotó a las Águilas y se coronaron campeonas de la Liga BBVA MX Femenil por séptima ocasión en su historia
Tigres Femenil conquistó el título del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil tras derrotar al América Femenil este domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León, un equipo al que le ha tomado la medida y al que ya ha derrotado en finales previas.
Tigres Femenil extendió su hegemonía sobre América en Finales de la Liga BBVA MX Femenil
Tigres Femenil derrotó por la mínima al América y con un marcador global de 4-3, con lo que levantó su séptimo título de la Liga BBVA MX Femenil, de los cuales tres los ha conquistado a costa de las Águilas.
Las Amazonas y las Águilas han labrado una intensa rivalidad que han resuelto en cuatro finales de la Liga BBVA MX Femenil, de las cuales tres han sido para las regiomontanas, mientas que las Azulcremas solo se han podido llevar una.
Incluso en enfrentamientos directos entre partidos de Liga y Liguilla, las Felinas dominan el historial con 19 victorias, por nueve empates y siete triunfos para las Águilas.
Así han sido las Finales entre Tigres y América Femenil
- Apertura 2018: América 3-3 (3-1 en penales) Tigres
- Apertura 2022: Tigres 3-0 América
- Apertura 2023: Tigres 3-0 América
- Apertura 2025: Tigres 4-3 América
