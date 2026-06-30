¡Una locura total! El Estadio Ciudad de México explota con la fiesta del México vs Ecuador

¡El ambiente está fuera de control! 🇲🇽🔥🏟️ El Estadio Ciudad de México luce espectacular y completamente entregado a la pasión del futbol. Aficionados de todas partes llenan las tribunas, cantan, ondean banderas y crean una atmósfera inolvidable para el enfrentamiento entre México y Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026.