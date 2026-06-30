¡Una locura total! El Estadio Ciudad de México explota con la fiesta del México vs Ecuador
Miles de aficionados convierten al Estadio Ciudad de México en una auténtica fiesta mundialista en la previa del duelo entre México y Ecuador por la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡El ambiente está fuera de control! 🇲🇽🔥🏟️ El Estadio Ciudad de México luce espectacular y completamente entregado a la pasión del futbol. Aficionados de todas partes llenan las tribunas, cantan, ondean banderas y crean una atmósfera inolvidable para el enfrentamiento entre México y Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026.