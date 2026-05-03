Así fue el ESCALOFRIANTE nocaut del Zurdo Ramírez a manos de Benavidez; VIDEO
David Benavidez se proclamó camón de peso crucero tras vencer a Zurdo Ramírez
David Benavidez se proclamó campeón de peso crucero de la OMB tras vencer este sábado 2 de mayo a Gilberto 'Zurdo' Ramírez con un impresionante nocaut que dejó mal herido al de Mazatlán y que requirió de atención médica al sufrir una hinchazón en el ojo derecho.
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Así fue el escalofriante nocaut de David Benavidez sobre Zurdo Ramírez
Zurdo Ramírez terminó el cuarto round con complicaciones y prácticamente la campana lo salvó de un prematuro nocaut, pero no se salvó de los poderosos puños de David Benavidez quien le propinó un fuerte golpe que lo obligó a retirarse de la pelea.
Un golpe certero a la zona lesionado del ojo fue suficiente por parte de Benavidez para que Ramírez no pudiera continuar y se fuera a la lona con notables muestras de dolor e incluso le señaló al réferi que no podía continuar cuando le hizo el conteo.
¡BENAVIDEZ GANA! 🫡🫡— Box Azteca (@BoxAzteca7) May 3, 2026
Rodilla al piso del 'Zurdo' después de un certero golpe de Benavidez. #SábadoAzteca #BoxAzteca
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