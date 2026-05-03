David Monstruo Benavidez vs Gilberto Zurdo Ramírez: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el resultado HOY sábado 2 de mayo de 2026, pelea por el campeonato de peso crucero de la AMB y OMB; round por round online, en línea y por internet

David Benavidez y Gilberto 'Zurdo' Ramírez se enfrentan esta noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas por el título unificado de peso crucero en un combate que sacará chispas por la ferocidad de ambos contrincantes, pero solo será el platillo fuerte de una gran cartelera.

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