Repechaje en México podría CANCELARSE por sanción de la FIFA

El Repechaje Intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en México en marzo próximo podría sufrir modificaciones, luego de que la Federación de Futbol de Surinam podría ser sancionada por problemas judiciales.

Te puede interesar: Vale 126 millones y es crack, pero se lesionó y se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México

Visa de CRACK: Efraín Miranda triunfa como preparador físico en Francia

Selección de Surinam podría quedar eliminada del Repechaje en México por sanción a su federación

El pasado 1 de diciembre el director técnico de Surinam, Stanley Menzo, renunció a la selección por motivos personales, tras llevar por primera vez en su historia al combinado sudamericano a un Repechaje para un Mundial, y desde entonces la Federación de Futbol de Surinam (SVB) no ha logrado contratar a un nuevo estratega.

Uno de los principales motivos radica en que la justicia surinamesa congeló las cuentas bancarias de la SVB luego de que los grupos Oldenstam y Kurban demandaran a la Federación tras perder en las pasadas elecciones internas.

Este conflicto podría desencadenar sanciones por parte de la FIFA a la SVB e incluso la suspensión de la Selección Surinamesa de todas las competencias internacionales, incluyendo el Repechaje Intercontinental en el que se enfrentarán a Bolivia.

"Esta acción es de mala fe y no beneficia a nadie. El objetivo parece ser obstaculizar el funcionamiento de la SVB", informó la Federación Surinamesa a través de un comunicado publicado en los medios locales.

Selección Surinam podría quedar eliminada del Repechaje por sanción a su federación|@officialsvb

La FIFA prohíbe la intervención de los tribunales en las federaciones, salvo necesidad absoluta

La SVB señaló que la FIFA prohíbe en su reglamento la intervención de los tribunales ordinarios en la gobernanza del futbol, salvo casos excepcionales en la legislación local y de absoluta necesidad.

“Esto expone a la SVB a graves sanciones, incluyendo la suspensión o incluso la creación de un comité de normalización. Esto significaría la suspensión temporal de todas las actividades futbolísticas nacionales e internacionales”, agregó la Federación.

En caso de que una posible sanción por parte de la FIFA alcance a la Selección de Surinam, esta quedaría eliminada del Repechaje Intercontinental y Bolivia avanzaría a la Final en donde se enfrentaría a Irak por el boleto mundialista.

Te puede interesar: Simulador de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿México pasará a octavos? Esto dice la IA