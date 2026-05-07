Estos han sido los escándalos de Efraín Juárez como técnico

El técnico mexicano Efraín Juárez ha tenido momentos muy destacados a lo largo de su carrera como estratega, siendo incluso campeón, aunque sus polémicas también han hecho mucho ruido en su trayectoria.

Efraín Juárez tiene una forma muy pasional de vivir el futbol, la cual en algunas ocasiones le ha pasado una factura muy desagradable, pues ha recibido castigos, multas y complicaciones más allá de la cancha.

Toluca vs Pachuca | RESUMEN EXTENDIDO | Cuartos Ida | CL 2026 | TV Azteca Deportes

Estas han sido las polémicas de Efraín Juárez como técnico

Su primera oportunidad como entrenador de un equipo, la recibió en 2024, cuando fue contratado por el Atlético Nacional, uno de los equipos grandes del futbol colombiano, donde ganó el campeonato de la Copa Colombia, después consiguió el ‘Rey de Copas’.

La polémica comenzó, cuando Efraín Juárez habló sobre el calendario del futbol colombiano. Las cosas se complicaron, cuando tuvo un desacuerdo con los medios de comunicación, a quienes ya había hecho esperar un par de horas.

Sin embargo, uno de los temas que más han hecho eco en la carrera de Efraín Juárez, es su polémica forma de celebrar. Cuando estaba al frente del Atlético Nacional, festejó un gol de forma muy efusiva ante la tribuna rival, lo que calentó a los aficionados, esto frente al Deportivo Pasto.

El tema se volvió a repetir ante el Independiente de Medellín en un juego de la Copa BetPlay, el mexicano fue acusado de incitar a la violencia, por lo que fue desalojado del estadio por las autoridades, después fue sancionado con tres años son entrar al estadio Atanasio Girardot y una multa de 26 millones de pesos colombianos.

Ya siendo entrenador de los Pumas, Efraín Juárez ha estado en el ojo de la polémica en varias ocasiones, pero la más sonada fue la multa que recibió hace poco por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, la cual es de 352 mil pesos.

El motivo fue el mismo, su polémica festejó luego del empate de su equipo ante el conjunto de Cruz Azul, donde grupo palabras altisonantes al final del partido, aunque es un tema que la directiva del Pedregal, ya había hablado con su técnico.

