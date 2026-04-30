Pumas y la “ayudadita” que recibió en el Clausura 2026; ¿será el próximo campeón?

Una de las razones por las cuales Pumas se convirtió en el caballo negro de este torneo derivó de las grandes victorias que tuvo ante varios de sus rivales más importantes, mismos que colocaron al club universitario como un auténtico equipo a vencer de cara a la Liguilla.

Aaron Ramsey llega a Pumas

No obstante, existe un dato que bien puede generar críticas entre los detractores del proyecto de Efraín Juárez, mismo que se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a la “ayudadita” que Pumas habría recibido durante muchos partidos de la temporada actual.

¿Qué “ayuda” recibió Pumas en el Clausura 2026?

Después de 17 jornadas disputadas, Pumas fue el equipo que más penales concedidos tuvo a lo largo del torneo Clausura 2026. Este dato puede analizarse de distintas formas, destacando la facilidad que el conjunto universitario tiene para acercarse al área rival de la mano de Efraín Juárez y el resto de su cuerpo técnico.

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Entrenamos con la intensidad que exige la fase final. El objetivo está claro y el equipo está más unido y fuerte que nunca. 💪🏻⚽️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/weo7Fo4fOo — PUMAS (@PumasMX) April 29, 2026

El portal Bolavip establece que Pumas tuvo un total de ocho penales a favor, mismos de los cuales todos terminaron en gol. En el segundo lugar se encuentra Chivas con cinco penales marcados, mientras que en el tercer lugar se encuentran los Rojinegros del Atlas con la misma cantidad.

Este punto, además, simboliza el excelente estado de forma de los delanteros de Pumas, destacando lo ocurrido con Juninho y el mismo Robert Morales. Todos estos datos sugieren que el cuadro del Pedregal podría ser un auténtico equipo a seguir de cara a la próxima Liguilla con miras a sumar el título número ocho en su historia.

¿Qué jugadores de Pumas destacaron en la temporada actual?

Parte del éxito que Pumas tuvo en esta temporada deriva directamente de Keylor Navas, quien disputó casi todos los minutos con el club convirtiéndose en el más importante del mismo. Un peldaño abajo destacan otros jugadores como Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Robert Morales y Alan Medina.