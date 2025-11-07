Escuela Alessandros Racing: semillero de campeones en la F4 NACAM 2025
La Escuela Alessandros Racing sigue formando a los futuros campeones del automovilismo mexicano. En esta temporada 2025 de la F4 NACAM, sus jóvenes pilotos compiten con determinación en el Autódromo Miguel E. Abed, enfrentando uno de los circuitos más exigentes del país.
