😱🔥 ¡PERO QUÉ LLEGADA DE ESPAÑA! Arranque brutal que pone a temblar a Portugal

¡ESPAÑA ARRANCA CON TODO! La selección española no perdió tiempo y protagonizó una llegada peligrosísima en los primeros minutos del encuentro ante Portugal, dejando claro que salió decidida a buscar el gol desde el arranque.

La intensidad, velocidad y precisión del ataque español sorprendieron a la defensa portuguesa y provocaron la primera gran emoción de este espectacular duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

