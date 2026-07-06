😱🔥 ¡PERO QUÉ LLEGADA DE ESPAÑA! Arranque brutal que pone a temblar a Portugal
España salió decidida a imponer condiciones desde el primer minuto y estuvo muy cerca de abrir el marcador con una jugada que encendió el partido de inmediato.
¡ESPAÑA ARRANCA CON TODO! La selección española no perdió tiempo y protagonizó una llegada peligrosísima en los primeros minutos del encuentro ante Portugal, dejando claro que salió decidida a buscar el gol desde el arranque.
La intensidad, velocidad y precisión del ataque español sorprendieron a la defensa portuguesa y provocaron la primera gran emoción de este espectacular duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.