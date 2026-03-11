Finalissima en el aire: España pone en duda jugar contra Argentina en Qatar

La esperada Finalissima entre Selección de Argentina y Selección de España sigue envuelta en incertidumbre. Aunque oficialmente el partido continúa programado para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, las dudas sobre la sede aumentan a solo 17 días de la fecha señalada.

En las últimas horas, el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Rafael Louzán, reconoció que la selección española no tiene claro disputar el encuentro bajo las condiciones actuales.

El dirigente reveló que incluso se cancelaron dos vuelos chárter que estaban previstos para el viaje al Medio Oriente, lo que refleja que la negociación sobre el lugar del partido continúa abierta.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

España presiona para que el partido se juegue en Europa

Louzán explicó que la federación española considera más lógico disputar la Finalissima en territorio europeo, sobre todo por cuestiones logísticas y deportivas.

Según sus declaraciones, tanto los futbolistas de Argentina como los de España militan en su mayoría en clubes del Viejo Continente, por lo que jugar en Europa sería una alternativa más razonable. Además, recordó que la última edición del torneo, que enfrentó a campeones de UEFA y CONMEBOL, se disputó en Estadio de Wembley, en Inglaterra.

El dirigente español adelantó que la decisión final podría tomarse en cuestión de horas, ya que se mantienen negociaciones entre los organismos del futbol internacional y las partes involucradas.

Un acuerdo más grande detrás del partido

La complejidad del tema radica en que la Finalissima forma parte de un acuerdo más amplio que contempla varios partidos internacionales dentro de un festival futbolístico en Qatar.

Ese paquete incluye encuentros como España contra Egipto, Argentina frente a Qatar y otros duelos entre selecciones como Arabia Saudita y Serbia. Sin embargo, la principal razón que encendió las alarmas fue la suspensión de actividades futbolísticas en el país a partir del 1 de marzo, consecuencia de la creciente tensión en Medio Oriente tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Aunque recientemente se anunció la reanudación de la Qatar Stars League a partir del 12 de marzo, la presión desde España para cambiar la sede continúa. Incluso el seleccionador español, Luis de la Fuente, ya había solicitado públicamente buscar una sede alternativa por motivos de seguridad. A esa postura también se sumó la Asociación de Futbolistas Españoles, que pidió evitar disputar el encuentro en Medio Oriente.

Por ahora, el duelo entre Argentina y España sigue programado en Qatar, pero la sede de uno de los partidos más esperados del futbol internacional todavía no está completamente definida.

