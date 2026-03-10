¿Odio o amor? Ex compañero de Messi devela que ‘alucino’ con la llegada al PSG

El campeón de mundo con Francia en el 2018 y ex jugador del París Saint-Germain (PSG) Presnel Kimpembe compartió sus impresiones sobre la llegada de Lionel Messi al club parisino y dio su opinión sobre la comparación con Cristiano Ronaldo, en una charla en el canal de YouTube Just Riadh.

Kimpembe no ocultó la emoción que sintió cuando se confirmó el fichaje del astro argentino en 2021: “La llegada de Leo Messi al PSG… una locura, una locura. Estaba como loco. Cuando llega al PSG, te sientes muy feliz. Te dices a ti mismo: ‘El mejor jugador del mundo está en mi equipo’”, relató el defensor, recordando el impacto que generó en el vestuario y en toda la institución.

Durante la conversación, surgió la eterna comparación entre Messi y Cristiano. Kimpembe fue claro en su postura: “Me gustan los dos, pero diría que el equipo de Messi. Es demasiado fuerte. También me gusta mucho Ronaldo, porque sabes que es un gran trabajador. Messi nació con ese talento. Ronaldo también nació con él, pero lo moldeó a su manera”.

El zaguero francés destacó además la calidad técnica del argentino en los entrenamientos: “Messi es demasiado, hermano. Cuando jugabas rondos con él, la calidad técnica… intentabas presionarlo, pero él ya lo había visto todo y te engañaba. Era una locura”.

Las palabras de Kimpembe reflejan la admiración que generó Messi en sus compañeros desde el primer día en París, y reavivan el debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia. Para el defensor, la magia natural del rosarino lo coloca un paso adelante, aunque reconoce el esfuerzo y la disciplina que han convertido a Cristiano en una leyenda.

Presnel Kimpembe juega actualmente como defensa central en el Qatar SC, tras cerrar su etapa en el PSG en septiembre de 2025.

