Julián Quiñones tiene mejores números que Cristiano Ronaldo y su sueldo es de esta diferencia

Julián Quiñones está teniendo una temporada de ensueño en Arabia Saudita y, actualmente, lidera la tabla de goleadores de la Saudi Pro League con 24 anotaciones. Estos números lo posicionan por delante de varios delanteros de renombre internacional, siendo uno de ellos Cristiano Ronaldo. Pese a ello, el atacante naturalizado mexicano recibe una cantidad de dinero mucho menor en su equipo respecto al crack portugués.

Diversos reportes afirman que Quiñones percibe un salario de 4,5 millones de dólares anuales en el Al-Qadsiah. Si bien es cierto que esta cifra es la más alta que ha recibido en toda su carrera hasta ahora, se queda muy atrás respecto al sueldo de Cristiano. Y es que la figura del Al-Nassr recibe 244 millones de dólares por temporada, siendo con diferencia, el futbolista mejor pagado del mundo.

Actualmente, ‘CR7’ se ubica tercero en la tabla de goleo de la Saudi Pro League con 21 anotaciones. A pesar de ser superado por Quiñones, la diferencia de salarios entre ambos jugadores es de prácticamente 240 millones de dólares. Es cierto que ambos compiten en el mismo torneo y en condiciones similares, pero el impacto mediático de Cristiano es imposible de igualar, principal razón por la cual recibe grandes cantidades de dinero.

El increíble momento goleador de Quiñones en Medio Oriente

Quiñones sorprendió a propios y a extraños en esta temporada en Arabia Saudita. Comparte la cima de la tabla de máximos goleadores con el inglés Ivan Toney y un dato particular es que solo 1 de los 24 goles que lleva anotados fue de penal. Esta diferencia es notoria con sus competidores, pues el inglés convirtió 8 desde los doce pasos, mientras que Ronaldo anotó 5 veces de penal.

Como si fuese poco, Quiñones tiene un promedio goleador que impone miedo a sus rivales. De acuerdo a la estadística, el ex América consigue anotar cada 80 minutos, es decir, prácticamente un gol por partido. Y es que ha logrado convertir 24 goles en tan solo 22 encuentros jugados desde que comenzó la temporada en Medio Oriente.

Si hablamos solamente del año 2026, Quiñones disputó 14 juegos con el Al-Qadsiah y en 12 de ellos consiguió contribuir al equipo con un gol o asistencia, confirmando el gran momento que atraviesa en Arabia Saudita. Mientras tanto, Javier Aguirre analiza si será convocado para la Selección Mexicana pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.