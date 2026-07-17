España vs Argentina: Fecha y hora de la Gran Final del Mundial 2026

Desde la mítica cancha del Estadio New York/New Jersey, se jugará la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras 103 partidos llenos de emociones, la conclusión de la primera justa mundialista de 48 selecciones llega a su fin.

La fecha para este gran partido es el próximo domingo 19 de julio en el Estadio New York/New Jersey, donde España y Argentina tendrán una cita con la historia. En uno de los recintos más grandes del continente americano, con 82, 566 butacas, la hora del silbatazo inicial está pactada a las 13:00 horas (hora del centro de México).

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Argentina dominó su sector con paso perfecto y en las rondas de eliminación directa demostró su jerarquía para resolver partidos muy cerrados ante Cabo Verde y Egipto. En las semifinales, la albiceleste logró una remontada épica de 2-1 frente a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales del encuentro, ambas anotaciones con asistencia de Lio Messi.

Por su parte, España fue de menos a más a lo largo del torneo. Tras un empate inicial, consolidó su sólida defensa y solamente ha recibido un gol en toda la fase eliminatoria (frente a Bélgica en los cuartos de final). En su duelo de semifinal, neutralizaron por completo a Francia y avanzaron de forma contundente con un 2-0 gracias a las anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

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Dónde VER EN VIVO y GRATIS la Final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 podrás disfrutarla en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, a través del Canal 7, la app y el sitio oficial de Azteca Deportes.

El evento arrancará a las 11:30 con la presentación de Robbie Williams en la ceremonia de clausura. El arranque del partido está programado para las 13:00 horas, y el show de medio tiempo contará con grandes figuras internacionales.

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