¡Bombazo! Portero mundialista tiene un acuerdo para ser el nuevo portero del Atlante
En pleno arranque del Torneo Apertura 2026, los Potros de Hierro del Atlante están listos para dar un golpe en el mercado de fichajes del futbol mexicano
En pleno arranque del Torneo Apertura 2026, los Potros de Hierro del Atlante están listos para dar un golpe en el mercado de fichajes del futbol mexicano. La directiva azulgrana ha alcanzado un acuerdo verbal con el histórico guardameta mundialista de la Selección de Colombia, David Ospina, para convertirse en su nuevo guardián bajo los tres postes.
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De acuerdo con información revelada por el periodista especializado César Luis Merlo, el experimentado arquero de 37 años llegará a la Liga BBVA MX en calidad de jugador libre tras culminar su etapa con el Atlético Nacional de su país. Fuentes cercanas a la negociación señalan que actualmente ambas directivas se encuentran en la fase de revisión de documentos y detalles finos del contrato, el cual lo vinculará con la escuadra del Atlante por un periodo de un año (dos torneos cortos). Aunque los montos económicos de la operación se mantienen bajo estricta reserva institucional, se sabe que la firma definitiva está a solo unas horas de concretarse.
David Ospina: Un trotamundos de las Ligas de élite
La incorporación de Ospina no solo representa jerarquía pura para el Atlante en su regreso al máximo circuito azteca, sino la llegada de un auténtico trotamundos con un currículum envidiable en las mejores ligas del planeta:
- Europa consolidada: Defendió con creces el arco del OGC Niza en Francia, del Arsenal FC en la Premier League inglesa y del SSC Napoli en el exigente Calcio de Italia.
- Aventura en Asia: Formó parte del ambicioso proyecto del Al-Nassr en Arabia Saudita, donde tuvo el privilegio de compartir vestuario y liderar el orden defensivo junto a Cristiano Ronaldo.
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Leyenda viviente de la Selección de Colombia
Hablar de David Ospina es hablar del máximo referente defensivo en la historia moderna del balompié cafetero. Con 128 apariciones oficiales en su registro, ostenta el récord absoluto como el futbolista con más partidos disputados con la playera de la Selección de Colombia.
Su legado tricolor está marcado por haber sido la pieza fundamental y el héroe bajo los tres postes en las Copas del Mundo de Brasil 2014, donde alcanzaron los cuartos de final, y de Rusia 2018. El Atlante no busca un simple guardameta; ha ido por un líder indiscutible para comandar su arco de cara al futuro.