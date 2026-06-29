España vs Austria: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de 16vos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

La Selección de España y Austria chocan en la ronda de 16vos de Final. Luego de superar la primera etapa de competencia, los equipos se enfrentan en el Estadio Los Ángeles, partido a disputarse el jueves 2 de julio en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

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