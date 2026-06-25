TV Azteca transmitirá España vs Uruguay EN VIVO durante el Mundial 2026

La Fecha 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ trae emociones y un duelo imperdible en la cancha del Estadio Guadalajara. España y Uruguay cierran la actividad del Grupo H, duelo a disputarse el viernes 26 de junio en punto de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX.

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Dirigidos por Luis de la Fuente, el conjunto de 'La Furia' encara el partido tras golear a Arabia Saudita en la Fecha 2. Por su parte, la escuadra Celeste comandada por Marcelo Bielsa llega de empatar ante Cabo Verde en un sector en el que el equipo africano ha dado la sorpresa tras sacarle la igualdad a las selecciones que chocan en Guadalajara.

TV Azteca transmitirá España vs Uruguay EN VIVO

El partido de España vs Uruguay lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes este viernes 26 de junio en punto de las 18:00 horas, tiempo local.

En el Grupo H, 'La Furia' lidera el sector con cuatro unidades, el segundo puesto es de los Charrúas con dos puntos, en tercer lugar aparece Cabo Verde y en el fondo, Arabia Saudita tiene una unidad, no obstante, dependen de los resultados del sector para conocer su futuro, pues de momento no se encuentran eliminados.

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