México escala en el Ranking FIFA tras la victoria ante Chequia en el Mundial 2026

La Selección Mexicana espera rival en la instancia en 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional ha superado la Fase de Grupos con paso perfecto. Luego de los primeros tres paridos, México hizo nueve puntos y el equipo no ha recibido gol teniendo a Raúl Rangel y Guillermo Ochoa defendiendo el arco.

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Tras las tres victorias al hilo en la Fase de Grupos, la Selección Mexicana ha escalado cuatro posiciones en el Ranking FIFA, superando a equipos como Bélgica, Colombia y Croacia para meterse de momento en el Top 10 de la clasificación.

Con un puntaje de 1736.01, México se ubica en el décimo puesto a espera del resto de partidos en la Fase de Grupos. La victoria ante Sudáfrica en el juego inaugural, le dio al equipo 13.50 unidades. Posteriormente, el triunfo ante Corea del Sur sumó 20.80 y el juego frente a República Checa dio 14.23 unidades.

Cabe mencionar, que el Ranking FIFA publicado actualmente, no es la última clasificación oficial, sino, al momento. Y es que la última actualización completa se dio el 11 de junio en la que México ocupa el puesto 14 de la tabla que lidera la Selección de Argentina.

¿Cuándo es el siguiente partido de México?

De momento y en espera de rival, el equipo del 'Vasco' Aguirre ya tiene fecha y horario programado para su siguiente partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, encuentro a disputarse el martes 30 de junio a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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