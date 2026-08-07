Esta es la espantosa racha que Chivas acumula en Leagues Cup

Aunque en general la Leagues Cup ha tenido resultados poco alentadores entre los clubes mexicanos, las Chivas han sido de los clubes que no han trascendido en absoluto. Ahora, con su derrota en penales ante el LAFC, acumulan un solo triunfo desde 2023 en esta competición. Por ello, van por el milagro para avanzar a los cuartos de final en la edición 2026.

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¿Cuándo fue la última vez que Chivas ganó en Leagues Cup?

Ya indicada la estadística, se debe recordar que justamente desde el 2023 fue cuando inició el cambio de formato. Ante eso, el Guadalajara solamente ha enfadado a muchos de sus aficionados, que no han visto que el equipo avance a la siguiente ronda. En la 2023, 2024 y 2025 se quedaron en la fase de grupos, con un amargo sabor de boca que trae cuestionamientos desde todos los frentes.

Por eso, se indica que la racha de Chivas es realmente negativa en este torneo. Perdieron 3 veces de manera directa, acumularon otras tres desde la definición del manchón penal (ya contando la de Los Ángeles en este 2026), ganaron un juego de manera directa y otro más triunfando desde los 11 pasos. Por eso, buscan lo que nunca han logrado… ganar dos encuentros en una misma edición.

El único triunfo directo que el equipo ha conseguido se dio en los primeros días de Gabriel Milito como estratega del club, cuando vencieron en la Jornada 3 de la edición 2025 al Cincinnati. Por eso, la afición ve con desagrado y enfado este torneo, donde el equipo realmente ha quedado muy por debajo de las expectativas, siendo el Guadalajara uno de los rostros importantes de la liga.

¿Cuándo juega Chivas la fecha 2 de la Leagues Cup?

Ahora, buscando el milagro de la clasificación, Chivas va por su primer triunfo del torneo en su edición 2026 cuando enfrente a Dallas. Este encuentro se suscitará este sábado 8 de agosto, lo cual es de vida o muerte para el equipo. Pese a que Gabriel Milito ha hecho bien las cosas con el equipo, este torneo sigue siendo una mancha general en la institución rojiblanca.