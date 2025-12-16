Leagues Cup 2026 ya tiene fecha y formato definido
La Leagues Cup 2026 ya tiene fecha, la cuarta edición fue anunciada oficialmente por el Comité Organizador del torneo y se jugará después del Mundial
La Leagues Cup 2026 ya tiene fecha, cuya cuarta edición fue anunciada oficialmente por el Comité Organizador del torneo. El torneo se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026, inmediatamente después de la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial
La competencia contará con la participación de 36 clubes: los 18 equipos de la Liga BBVA MX y los 18 mejores clasificados de la MLS. Este formato interligas, instaurado en 2025, garantiza enfrentamientos directos entre ambas ligas desde la primera fase.
¿Cuáles son los equipos que participarán en la Leagues Cup?
Liga BBVA MX
- Atlas
- América
- Atlético de San Luis
- Guadalajara
- Cruz Azul
- Juárez
- León
- Mazatlán
- Monterrey
- Necaxa
- Pachuca
- Puebla
- Pumas
- Querétaro
- Santos Laguna
- Tigres
- Tijuana
- Toluca
MLS
- Austin
- Charlotte
- Chicago Fire
- Cincinnati
- Columbus Crew
- Dallas
- Inter Miami
- LAFC
- Minnesota United
- Nashville
- New York City
- Orlando City
- Philadelphia Union
- Portland Timbers
- Real Salt Lake
- San Diego
- Seattle Sounders
- Vancouver Whitecaps
Formato de competencia de la League Cup 2026
La Fase Uno incluirá 54 partidos, todos entre equipos de ambas ligas. Los resultados definirán tablas independientes para MLS y Liga BBVA MX, de las cuales los cuatro mejores clubes de cada liga avanzarán a las rondas eliminatorias.
TE PUEDE INTERESAR:
- ÚLTIMA HORA: Cruz Azul cambia de estadio y anuncia nueva casa a partir del 2026
- OFICIAL: DT mexicano es confirmado como entrenador de equipo extranjero en 2026
- Xolos se adelantan a América y Cruz Azul por goleador histórico de la MLS
Los duelos interligas estarán garantizados hasta los cuartos de final, asegurando choques de alto emoción entre equipos mexicanos y estadounidenses. El torneo culminará con las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final el 6 de septiembre de 2026.
Más allá de ganar el torneo, la Leagues Cup 2026 otorgará tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2027. El campeón, subcampeón y el tercer lugar obtendrán su clasificación, con el campeón asegurando un pase directo a los octavos de final.