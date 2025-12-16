Leagues Cup 2026 ya tiene fecha y formato definido

La Leagues Cup 2026 ya tiene fecha, cuya cuarta edición fue anunciada oficialmente por el Comité Organizador del torneo. El torneo se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026, inmediatamente después de la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

La competencia contará con la participación de 36 clubes: los 18 equipos de la Liga BBVA MX y los 18 mejores clasificados de la MLS. Este formato interligas, instaurado en 2025, garantiza enfrentamientos directos entre ambas ligas desde la primera fase.

¿Cuáles son los equipos que participarán en la Leagues Cup?

Liga BBVA MX

Atlas

América

Atlético de San Luis

Guadalajara

Cruz Azul

Juárez

León

Mazatlán

Monterrey

Necaxa

Pachuca

Puebla

Pumas

Querétaro

Santos Laguna

Tigres

Tijuana

Toluca

MLS

Austin

Charlotte

Chicago Fire

Cincinnati

Columbus Crew

Dallas

Inter Miami

LAFC

Minnesota United

Nashville

New York City

Orlando City

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Diego

Seattle Sounders

Vancouver Whitecaps

Formato de competencia de la League Cup 2026

La Fase Uno incluirá 54 partidos, todos entre equipos de ambas ligas. Los resultados definirán tablas independientes para MLS y Liga BBVA MX, de las cuales los cuatro mejores clubes de cada liga avanzarán a las rondas eliminatorias.

TE PUEDE INTERESAR:



Los duelos interligas estarán garantizados hasta los cuartos de final, asegurando choques de alto emoción entre equipos mexicanos y estadounidenses. El torneo culminará con las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final el 6 de septiembre de 2026.

Más allá de ganar el torneo, la Leagues Cup 2026 otorgará tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2027. El campeón, subcampeón y el tercer lugar obtendrán su clasificación, con el campeón asegurando un pase directo a los octavos de final.