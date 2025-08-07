El espectacular estadio de Los Angeles Rams, una de las joyas de la NFL y del deporte en Estados Unidos

El deporte en los Estados Unidos se puede jactar de tener inmuebles deportivos a la altura de la excelencia y prueba de ello es el SoFi Stadium. La casa de Los Angeles Rams de la NFL es una de las ‘joyas’ más recientes de la infraestructura deportiva en nuestro vecino del norte y ya se prepara para recibir al Mundial 2026.

Con una capacidad para 70 mil espectadores perfectamente acomodados, el SoFi inaugurado en 2020 ya tiene mucha historia a pesar de tener solo cinco años de existencia. Su pantalla 360¨y su espectacular vista desde todos los ángulos lo hicieron uno de los favoritos de los aficionados al deporte.

Cabe destacar que, el recinto ya vivió un Super Bowl cuando fue sede del LVI, partido que enfrentó justamente a los Rams en contra de los Cincinnati Bengals y que a la postre lo ganó el equipo local. Además, ya está en los planes de Los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, tuvo partidos de la Copa Oro, la Copa América y próximamente será testigo de una Copa del Mundo.

LA Rams por Azteca Deportes Network

Para todos los aficionados del emparrillado y específicamente del cuadro californiano tenemos grandes noticias. Los duelos de pretemporada los podrán vivir por la señal de Azteca Deportes Network . Dallas Cowboys, Los Angeles Chargers y los Cleveland Browns serán sus sinodales antes de que comience la temporada.

Matthew Stafford y compañía querrán dejar buenas sensaciones en sus interesantes duelos de preparación y llegar lo mejor encarilados a su primer partido de la temporada inicial. Los Houston Texans visitarán el impresionate SoFi Stadium el 7 de septiembre para así darle inicio a una campaña de futbol americano más que interesante. Así que ya lo sabes, si quieres vivir la emoción de la NFL antes de que empiece la temporada oficial, TV Azteca Deportes es la respuesta.